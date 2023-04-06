В сети показали, как в 1929 году строили Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивные фото

Первое здание Центрального железнодорожного вокзала Киева было построено 153 года назад. "Киев-Пассажирский" постоянно менялся и перестраивался, но в 1932 году было завершено возведение нынешнего сооружения.

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Архивные фото были опубликованы на странице сообщества "Группа 1900-1999 годы. Киев" в социальной сети Facebook. Здание построено в стиле украинского барокко с некоторыми чертами конструктивизма.

"1929 год. Строительство железнодорожного вокзала по проекту Александра Вербицкого", – говорится в сообщении.

"Киев-Пассажирский" – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева. Входит в состав Киевского железнодорожного узла.

Современное здание проектировали Александр Вербицкий и архитектор Павел Алешин. Старшим техником на строительстве работал и учился к тому времени и стал знаменитым впоследствии украинский советский архитектор, градостроитель, Иосиф Каракис. Вокзал строился на протяжении 1927–1932 годов.

Напомним, во второй половине 1950-х в Киеве на Майдане Незалежности работал уникальный магазин, в котором постоянно наблюдались большие очереди. Это была известная тогда Украинская паляница, продукцию которой продавали только в специально установленных в зале автоматах.

Как сообщал OBOZREVATEL, весенние паводки постоянно наносили ущерб прибрежной части Киева, расположенной вдоль реки Днепр, и иногда вода затапливала большую часть города. К примеру, в 1905 году жители столичного Труханового острова вместе с домашними животными были вынуждены спасаться от стихии на крышах домов.

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