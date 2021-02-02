Как выглядели главные часы Киева на Майдане: опубликованы исторические фото и видео

Электронные часы, которые находятся на башне Дома профсоюзов Украины в Киеве, являются одним из примечательных объектов Майдана Незалежности.

Как сообщает 44, до середины 1970-х годов здесь находилось здание Киевского дворянского собрания. Однако в 1974 году власть приняла решение сделать из Киева образцовый город.

Соответствующие работы начались в 1975 году. На Майдане Незалежности, тогда это была площадь Калинина, снесли несколько зданий, а на их месте начали строительство восьмиэтажного Дома профсоюзов, которое закончили в 1980-м.

По инициативе архитекторов, занимавшихся строительством этого здания, в 1981 году на нем были установлены электронные часы.

Они представляли из себя четыре табло, со всех сторон башни, расположенные на высоте 57 метров. Табло имели размер 4,30x7,20 метров. Благодаря примерно 5 тысячам ламп, по 40 ватт каждая, точное время можно разглядеть с километровой дальности.

Долгое время часы работали в экономном режиме. Включали их только с 16:00 до 20:00 вечера. Связано это было с большим расходом энергии – 500 киловатт в час. Каждая минута их работы обходилась городскому бюджету приблизительно в 5 гривен, еще по старому курсу.

В 2011 году, устаревшие экраны часов заменили на современные. Эти часы уже начали работать как мультимедийное табло, на котором, помимо основной информации, стали показывать еще и рекламу.

В ночь на 19 февраля 2014 года, в здании Дома профсоюзов произошел пожар, в результате которого оно почти полностью выгорело. Не обошлось и без жертв. После победы Революции Достоинства, сгоревшее здание было перекрыто баннерами. Восстановление началось летом 2014 года и продолжалось несколько лет. 21 ноября 2018 года, на двух этажах здания был открыт Информационно-выставочный центр Музея Майдана.

В декабря 2018 года, часы на Доме профсоюзов снова начали работать. Сегодня, как и прежде, можно увидеть точное киевское время, температуру воздуха, некоторую интересную информацию или украинский флаг. Они также традиционно транслируют гимн Киева. Мелодию "Як тебе не любити, Києве мій".

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