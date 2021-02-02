Станцию метро "Театральная" начали строить раньше, чем туннель к ней. Фото и видео

Станция Киевского метрополитена "Театральная" является одной из самых посещаемых и расположена между "Университет" и "Хрещатик".

Она была открыта 6 ноября 1987 года, и до 2014 на ее основной стене находился барельеф Ленина, сообщает 44. Потом его заменили на изображение зрительного зала театра.

Станция строилась между двумя уже существующими, прямо посреди ветки как специальный пересадочный узел на новую Сырецко-Печерскую линию метро. "Театральную" начали возводить еще не в существующем туннеле, а в стороне от него. Движение в 1987 году между "Университетом" и "Хрещатиком" перекрывали на полгода, с конца марта и по начало октября. После завершения строительства, новый отрезок присоединили к основной линии метрополитена, а старые тоннели были законсервированы.

Прямой перегон между "Хрещатиком" и "Университетом" существует до сих пор, но не используется для передвижения. Теперь это технический тоннель, в котором иногда проводятся профилактические осмотры.

После открытия станции метро "Золотые Ворота" в 1989 году, с "Театральной" можно перейти на Сырецко-Печерскую линию. Во многом благодаря переходу, на обеих станциях всегда очень людно.

2 февраля 1993 года, станция была переименована в "Театральную", поскольку рядом находится Национальная опера имени Тараса Шевченко и драматический театр имени Леси Украинки.

Стоит отметить, что "Театральная", вместе с "Улицей Ленина", изначально была одним из проектных названий станции.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что история зеленой линии метро в Киеве начиналась всего с трех станции.