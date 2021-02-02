Станцию метро "Театральная" начали строить раньше, чем туннель к ней. Фото и видео

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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'Театральная' является одной из самых посещаемых станций

Станция Киевского метрополитена "Театральная" является одной из самых посещаемых и расположена между "Университет" и "Хрещатик".

Она была открыта 6 ноября 1987 года, и до 2014 на ее основной стене находился барельеф Ленина, сообщает 44. Потом его заменили на изображение зрительного зала театра.

В 2014 году на станции появилось изображение зрительного зала театра.

Станция строилась между двумя уже существующими, прямо посреди ветки как специальный пересадочный узел на новую Сырецко-Печерскую линию метро. "Театральную" начали возводить еще не в существующем туннеле, а в стороне от него. Движение в 1987 году между "Университетом" и "Хрещатиком" перекрывали на полгода, с конца марта и по начало октября. После завершения строительства, новый отрезок присоединили к основной линии метрополитена, а старые тоннели были законсервированы.

Станцию строили, не имея туннеля к ней.

Прямой перегон между "Хрещатиком" и "Университетом" существует до сих пор, но не используется для передвижения. Теперь это технический тоннель, в котором иногда проводятся профилактические осмотры.

После открытия станции метро "Золотые Ворота" в 1989 году, с "Театральной" можно перейти на Сырецко-Печерскую линию. Во многом благодаря переходу, на обеих станциях всегда очень людно.

С "Театральной" можно перейти на Сырецко-Печерскую линию.

2 февраля 1993 года, станция была переименована в "Театральную", поскольку рядом находится Национальная опера имени Тараса Шевченко и драматический театр имени Леси Украинки.

Стоит отметить, что "Театральная", вместе с "Улицей Ленина", изначально была одним из проектных названий станции.

"Театральная", вместе с "Улицей Ленина", изначально была одним из проектных названий станции

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что история зеленой линии метро в Киеве начиналась всего с трех станции.

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