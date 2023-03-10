В сети показали последствия наводнения на Крещатике в Киеве летом 1902 года. Уникальные фото

В Киеве на улице Крещатик 7 июля 1902 зафиксировали наводнение. В результате чрезвычайного происшествия подвалы домов были затоплены, а воду откачивали с помощью помп.

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Уникальные фото были опубликованы на странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook. Можно увидеть последствия стихии 121-летней давности.

"1902 год. Наводнение на Крещатике. Неизвестно откуда там взялась вода, потому что улица на высокой точке, пожалуй, все же дождь и отсутствие канализации", – говорится в сообщении.

Крещатик – главная улица Киева, расположенная в Печерском и Шевченковском районах, местность Бессарабка. Начинается с Европейской площади, проходит через Майдан Незалежности и оканчивается Бессарабской площадью.

Отсчет истории Крещатика как городской улицы многие исследователи начинают с 1797 года, когда в Киев из города Дубна перевели контрактовую ярмарку.

Напомним, старейшее здание Майдана Незалежности, дом Гудовского, выдержало время и подрыв коммунистами центра Киева. К сожалению, в 1970-х годах во время реконструкции главной площади столицы ее снесли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале прошлого века в Киеве, на месте современного парка Франко и одноименного театра размещались усадьба и сад с озером. Они принадлежали известному профессору медицины Киевского университета Фридриху Фридриховичу Мерингу.

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