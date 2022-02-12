В сети показали, как изменилась Европейская площадь в Киеве за последние 200 лет. Фото

В XVII веке местность, которая сегодня известна как Европейская площадь в Киеве, имела название "Евсейковая долина". На месте, где сегодня стоит "Украинский дом", в начале 1800-х годов было построено здание первого Городского театра.

Архивные фото и картинки на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал Эмиль Панасюк. Можно увидеть, как менялась эта локация на протяжении 200 лет.

"Как эта площадь только не называлась за свою более чем 200-летнюю историю - Евсейковая долина, Конная, Театральная, Европейская, 3-го Интернационала, Гитлера, Сталина, Ленинского комсомола и снова Европейская. Давайте хронологически прогуляемся по этому знаковому месту центра Киева", – написал Панасюк.

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На опубликованных снимках можно видеть, какие здания не выдержали проверку временем и как сформировался нынешний облик Европейской площади.

Европейская площадь – площадь в Шевченковском районе Киева, местность Старый Киев. Расположена между улицами Крещатик, Трехсвятительской, Владимирским спуском и улицей Михаила Грушевского.

С XIX века это место известно под названием Конная площадь, поскольку здесь устраивались конные ярмарки. Собственно площадь сформировалась здесь в начале XIX века у дороги, соединяющей Подол и Печерск.

В 1801-1803 годах (по другим данным – 1806 году) здесь было построено здание первого Городского театра, после чего площадь стали именовать Театральной. Приблизительно в то же время близлежащие участки были переданы под частную застройку.

Напомним, в начале 1900-х годов на Дарнице в Киеве, в районе одноименного железнодорожного вокзала, были дачи жителей столицы. В путеводителях того времени эту местность хвалили, как "хорошую для здоровья территорию".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в 1901-1903 годах известный архитектор Владислав Городецкий построил здание, известное сегодня, как "Дом с химерами". После окончания всех работ было сделано несколько снимков с интерьером резиденции.