В сети показали, как будет выглядеть обновленное Певческое поле. Фото

Коммунальщики провели работы по благоустройству Певческого поля в Печерском районе Киева.

Как сообщил Телеграм-канал Киев без цензуры, на территории поставили новые туалетные кабинки, обустроили комнату матери и ребенка, а также круглосуточные точки охраны (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Кроме того, коммунальщики установили стилизованные скамейки по всей территории парка и обновили зону фуд-корта.

"Увидеть все своими глазами жители Киева смогут уже 7 мая в день открытия выставки тюльпанов", – говорится в сообщении.

Напомним, в Подольском районе Киева, на углу улиц Спасская и Волошская, местные жители обустроили место для выгула собак. Кроме того, в Киеве начались активные работы по сооружению нового моста-волны длинной 164 метра на Оболони.

В Днепровском районе Киева на бульваре Верховного Рады зацвела самая длинная аллея сакур в Украине. Она занесена в Национальный реестр рекордов Украины и ее протяжность составляет 1402 метров и 25 сантиметров.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева коммунальщики закончили обустраивать наносквер, расположенный на бульваре Академика Вернадского между улицей Депутатской и проспектом Победы.