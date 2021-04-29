В Киеве появился уникальный "наносквер"

В Святошинском районе Киева коммунальщики закончили обустраивать наносквер, расположенный на бульваре Академика Вернадского между улицей Депутатской и проспектом Победы.

Как сообщили в "Киевзеленстрое", работники обустроили сеть дорожек, скамьи и урны, передает пресс-служба КГГА. Кроме того, там было установлено видеонаблюдение, система полива, а также засеяли газоны.

"Особое внимание привлекают перголы над рядами и аркады – металлические арки над дорожками. Они подсвечиваются в вечернее время и создают световые линии и тоннели, предоставляя пространства особого шарма", – уточнили в пресс-лужбе.

На территории высадили более 1000 кустов и около 50 деревьев, в частности сакуры, катальпы и платаны. Площадь сквера составляет 0,67 га, протяженность – около 300 метров.

Напомним, в Подольском районе Киева, на углу улиц Спасская и Волошская, местные жители обустроили место для выгула собак. Кроме того, в Киеве начались активные работы по сооружению нового моста-волны длинной 164 метра на Оболони.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева на бульваре Верховного Рады зацвела самая длинная аллея сакур в Украине.