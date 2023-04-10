В сети показали, как выглядел железнодорожный вокзал во время германской оккупации Киева в 1942 году. Архивные фото

Во время Второй мировой войны, после 78 дней обороны, 19 сентября 1941 Киев был захвачен немецкими войсками. В период оккупации Центральный железнодорожный вокзал города продолжали активно использовать.

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Уникальные фото того периода были опубликованы на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. Можно увидеть, какой выглядел один из перронов главных ворот столицы.

"Киев, железнодорожный вокзал, 1942 год", – говорится в сообщении.

На снимках можно увидеть перрон и, судя по белым крестам на вагонах, санитарный поезд.

"Киев-Пассажирский" – внеклассная пассажирская железнодорожная станция Юго-Западной железной дороги, главная железнодорожная станция Киева. Входит в состав Киевского железнодорожного узла.

Современное здание проектировали Александр Вербицкий и архитектор Павел Алешин. Старшим техником на строительстве работал и учился к тому времени и стал знаменитым впоследствии украинский советский архитектор, градостроитель Иосиф Каракис. Вокзал строился на протяжении 1927-1932 годов.

Напомним, весенние паводки постоянно наносили ущерб прибрежной части Киева, расположенной вдоль реки Днепр, и иногда вода затапливала большую часть города. К примеру, в 1905 году жители столичного Труханового острова вместе с домашними животными были вынуждены спасаться от стихии на крышах домов.

Как сообщал OBOZREVATEL, историческая памятка времен Киевской Руси "Золотые ворота" без преувеличения является одной из уникальных визиток Киева. В 1872 году один из фотолюбителей сделал снимок остатков этого сооружения.

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