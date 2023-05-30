В сети опубликовали открытки с видами Киева начала ХХ века. Архивные фото

Открытки всегда были одной из возможностей передать привет своим близким и показать, где вы побывали. Именно такие фотографии с видами Киева продавались в начале ХХ века.

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Старые фото были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". Можно посмотреть, как выглядела наша столица более 120 лет назад.

"Фотографии Киева начала ХХ века", – говорится в сообщении.

На опубликованных открытках можно узнать известные столичные локации, а также будет интересно понять, как некоторые из них изменились до наших дней.

Напомним, в 1970 году в результате сильного подъема уровня воды в Днепре в Киеве полностью затопило Гидропарк. Кроме того, на Русановские сады местные жители были вынуждены плавать на челноках среди своих домов.

В конце 1940-х годов большая часть современного Оболонского района была еще не застроена многоэтажками. В том месте, где сегодня расположены парк "Наталка" и набережная, владельцы частных домов выпасали скот.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврейский базар в Киеве, более известный как Евбаз, был одним из самых известных и популярных торжищ для многих поколений жителей столицы. Место, где можно было купить все, что угодно, в 1935 году снял неизвестный фотолюбитель.

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