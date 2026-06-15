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В результате российского обстрела пострадал дворец «Украина» в Киеве: момент удара попал на видео

Ольга Ганюкова
Жизнь столицы
3 минуты
4,3 т.
В результате взрывной волны была повреждена фасадная часть здания
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В результате российского обстрела 15 июня в Киеве был поврежден фасад Национального дворца искусств "Украина". Здание во второй раз пострадало от ударов российских войск.

Соответствующее видео показала пресс-служба . Несмотря на повреждения, во дворце отмечают, что сотрудники не пострадали.

Там подчеркивают, что никакие материальные потери не могут быть сопоставимы с человеческими жизнями, и главное 1, что обошлось без жертв среди персонала.

В сообщении также отмечается, что врагу не удастся уничтожить украинскую культуру и культурное наследие, даже несмотря на регулярные атаки на гражданскую инфраструктуру.

В результате взрывной волны была повреждена фасадная часть здания. Другие детали разрушений пока не уточняются, однако речь идет о значительных повреждениях, которые потребуют восстановления.

В учреждении отметили, что дворец не имеет государственного финансирования, а все ресурсы страны в настоящее время направлены на оборону и поддержку жизненно важных сфер. Несмотря на это, администрация выразила уверенность, что здание будет восстановлено к началу нового концертного сезона.

В Дворце "Украина" призвали поддерживать учреждение, посещая концерты и культурные мероприятия. Там подчеркивают, что деятельность учреждения продолжается, несмотря на повреждения, а культурная жизнь столицы не будет остановлена.

Российский обстрел 15 июня
Российский обстрел 15 июня
Российский обстрел 15 июня
Российский обстрел 15 июня
Российский обстрел 15 июня
Российский обстрел 15 июня
Российский обстрел 15 июня
Российский обстрел 15 июня

Напомним, в Киеве во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар 0 огонь уничтожил самую большую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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