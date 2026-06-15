В результате российского обстрела пострадал дворец «Украина» в Киеве: момент удара попал на видео

В результате российского обстрела 15 июня в Киеве был поврежден фасад Национального дворца искусств "Украина". Здание во второй раз пострадало от ударов российских войск.

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Соответствующее видео показала пресс-служба . Несмотря на повреждения, во дворце отмечают, что сотрудники не пострадали.

Там подчеркивают, что никакие материальные потери не могут быть сопоставимы с человеческими жизнями, и главное 1, что обошлось без жертв среди персонала.

В сообщении также отмечается, что врагу не удастся уничтожить украинскую культуру и культурное наследие, даже несмотря на регулярные атаки на гражданскую инфраструктуру.

В результате взрывной волны была повреждена фасадная часть здания. Другие детали разрушений пока не уточняются, однако речь идет о значительных повреждениях, которые потребуют восстановления.

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В учреждении отметили, что дворец не имеет государственного финансирования, а все ресурсы страны в настоящее время направлены на оборону и поддержку жизненно важных сфер. Несмотря на это, администрация выразила уверенность, что здание будет восстановлено к началу нового концертного сезона.

В Дворце "Украина" призвали поддерживать учреждение, посещая концерты и культурные мероприятия. Там подчеркивают, что деятельность учреждения продолжается, несмотря на повреждения, а культурная жизнь столицы не будет остановлена.

Напомним, в Киеве во время обстрела в ночь на 15 июня Россия нанесла удар по Национальной киностудии имени Александра Довженко. В результате обстрела возник пожар 0 огонь уничтожил самую большую и старейшую костюмную коллекцию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 15 июня Россия совершила очередную атаку на Киев, запустив ракеты и дроны. Военные страны-агрессора целенаправленно нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры: беспилотник попал в крышу здания, там возник пожар.

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