В парке "Победа" в Киеве появился патриотический цветник, посвященный ВСУ. Фото

В Днепровском районе Киева появилась цветочная композиция, посвященная украинским защитникам. Коммунальщики высадили тысячи растений в виде надписи "ВСУ".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Днепровской райгосадминистрации. Увидеть цветник можно в парке "Победа".

"Отныне прогулки по Парку культуры и отдыха "Победа" начинает цветник, который в очередной раз напоминает, что мы обязаны этими прогулками – Вооруженным силам Украины. Продолжит цветущую прогулку цветник "ДНК нации", украшение которого будет в виде орнаментов, каждый из которых имеет свое значение и ценность для украинского народа", – рассказали в пресс-службе.

В РГА добавили, что коммунальщики продолжают работы по обустройству цветников в парке.

Напомним, ранее в разных районах Киева начали цвести 125 тысяч тюльпанов, подаренных Королевством Нидерландов. Их можно увидеть в центре столицы, в частности, на Майдане Незалежности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве коммунальщики постоянно фиксируют кражи высаженных ранее кустов, цветов и местами деревьев. Злоумышленники даже выкапывают тюльпаны на Майдане Незалежности.

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