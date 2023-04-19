В Киеве начинают цвести 125 тысяч нидерландских тюльпанов: где можно увидеть красоту. Фото

В разных районах Киева начинают цвести 125 тысяч тюльпанов, подаренных Королевством Нидерландов. Их можно увидеть в центре столицы, в частности, на Майдане Незалежности.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевзеленстрой". Их взорвали в течение осени 2022 года.

"Центр города украшают 5 разных сортов тюльпанов, подаренных Королевством Нидерланды. Первыми расцвели красные Charade. Кое-где уже желтеют Novi Sun и начинают раскрываться фиолетовые Bullit. Кстати, эти два сорта взорваны надписью Я люблю Украину и когда зацветут на полную, "Розовые Salmon Impression можно увидеть тоже еще не везде – цветы только набираются сил. А желтые с красными полосками Park Tiger пока зеленеют бутонами", – рассказали в пресс-службе.

Всего осенью 2022 года в столице Украины было взорвано 125 тысяч тюльпанов. Их можно будет увидеть на Майдане Незалежности, Крещатике, Пейзажной аллее и в киевских парках.

В "Киевзеленстрое" отметили, что высаженные тогда 100 тысяч тюльпанов символизировали Небесную Сотню – героев и героинь Революции Достоинства.

"Таким образом уже не первый год нидерландцы поддерживают Украину в борьбе за свою свободу и независимость", – подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве начался сезон цветения магнолий и сакур. Кроме садов и парков увидеть это можно будет во всех районах города, ведь столицу украшают сотни экзотических деревьев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!