В ОП отреагировали на арест охранника больницы в Киеве после гибели людей у укрытия

В Офисе президента проверят обстоятельства двухмесячного ареста 62-летнего охранника Киевской поликлиники, который не успел отомкнуть двери убежища, в результате чего погибли мать и дочь. Голосеевский суд вынес Вадиму Мишкину наиболее строгую меру пресечения, остальных же подозреваемых в служебной халатности отправил под домашний арест.

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Об этом в эфире телемарафона UA Разом заявил заместитель главы президентского Офиса Алексей Кулеба. Персонально для него и части его коллег, такая строгость к простому охраннику неясна.

"Будем отдельно разбираться с вопросом, почему такое суровое мероприятие вынесли охраннику. Он остался в СИЗО, а другие люди получили другие решения. Хотим добиться ясности в этом вопросе", – подчеркнул чиновник.

Отметим, что на фоне трагедии в Деснянском районе, когда во время сигнала воздушной тревоги люди просто не могли попасть в укрытие, под пристальное внимание общества попала и Киевская военная администрация, в чьи обязанности входит установка порядка использования укрытий гражданской защиты, а также обеспечение управление объектами, находящимися в коммунальной собственности столицы. Президент Зеленский назначил на должность руководителя нового военного ведомства генерал-полковника Сергея Попко, который по-прежнему занимает этот пост.

Еще 24 мая Попко провел комплексную инспекцию убежищ. Тогда он не нашел серьезных нарушений и отметил, что "это не системная проблема, а отдельные вопросы, на которые военная администрация быстро реагирует".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после трагедии в Деснянском районе столичные власти решили провести проверку всех укрытий в городе. Теперь доступ к бомбоубежищам будут проверять народные контролеры и патрульная полиция. А также вновь разрешат прятаться в подвалах учебных заведений.

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