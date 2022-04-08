В одном из парков в центре Киева расписались двое военнослужащих. Фото

В Киеве украинские военнослужащие Анастасия и Вячеслав связали себя узами брака. Церемония произошла в одном из парков в центре столицы.

Об этом сообщило британское издание Sky News. На церемонии присутствовали друзья и близкие молодоженов.

"Несмотря на продолжающуюся войну, двое украинских воинов связали себя узами брака. На снимках Анастасия и Вячеслав стали мужем и женой в городском парке в Киеве, Украина", – сообщило издание.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину с 24 февраля по 1 апреля 2022 года в нашем государстве родились 21 703 ребенка. При этом отсутствуют данные с отдельных временно оккупированных страной-агрессором территорий Украины.

В Киеве за 40 дней войны с РФ родились 1082 ребенка. Среди них 575 мальчиков и 507 девочек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в условиях военного положения разрешили жениться на военнослужащих без личного присутствия одного или обоих брачующихся. Акт должен заверить непосредственный командир подразделения, где проходит службу один из пары.