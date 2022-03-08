В Украине разрешили заключать браки с военнослужащими без их личного присутствия

В Украине в условиях военного положения разрешили жениться на военнослужащих без личного присутствия одного или обоих брачующихся. Акт должен заверить непосредственный командир подразделения, где проходит службу один из пары.

Соответствующее постановление Кабинета Министров было зарегистрировано 7 марта и вступило в силу со дня его публикации.

Это нововведение касается не только военных. Отныне личное присутствие при заключении брака не является необходимостью, если жених или невеста является членом личного состава Вооруженных Сил, Службы безопасности, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Управления государственной охраны, Национальной гвардии, Государственного бюро расследований, полицейским и т.д. Такие же уступки в вопросе регистрации брака касаются работников учреждений здравоохранения.

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Для того чтобы официально "расписаться", оба брачующихся должны подать заявления. Военнослужащие их адресуют своим капитанам, врачам и другим работникам учреждений здравоохранения – непосредственным руководителям. После этого последние заключают соответствующий документ и посылают его в ближайшее отделение государственной регистрации актов гражданского состояния.

Важным уточнением является то, что отсутствующий жених или невеста должны подтвердить свое согласие вступить в брак по видеосвязи. Также в церемонии должны участвовать два свидетеля.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за время войны в Украине женилось почти 4 тысячи пар и родилось более 4 тысяч младенцев.

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