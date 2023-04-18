В небе над Киевом заметили странное явление: как образуются световые столбы. Фото

В понедельник вечером, 17 апреля, в небе над Киевом заметили странное явление – над городом зависли большие столбы света. Необычное сияние – это световые столбы, которые являются довольно распространенным визуальным атмосферным явлением.

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Соответствующие кадры опубликовали в столичном Telegram-канале "Киев INFO". Солнечный столб – это оптический эффект, вертикальная полоса света, которая тянется от солнца во время его заката или восхода.

Как известно, такие столбы света в небе являются одним из наиболее часто встречающихся видов гало.

Световые столбы возникают, когда солнечный свет отражается от поверхностей мельчайших ледяных кристаллов, повисших в воздухе. Обычно такие кристаллы образуются в высоких перистых облаках, а при низких температурах и в более низких слоях атмосферы.

Когда свет отражается либо от верхней или нижней поверхности ледяной пластинки, либо от торцов или граней ледяного стержня, и формируется световой столб.

Световые столбы довольно часто формируются вокруг луны, городских огней и других ярких источников света.

Ранее странное явление в небе, похожее на световой столб, было замечено в российском Белгороде. Пропагандисты РФ тогда начали фантазировать о применении нового российского оружия, хотя это был обычный солнечный столб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в ночь с 6 на 7 марта в небе заметили интересное атмосферное оптическое явление – гало. Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны

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