В небе над Киевом ночью можно было наблюдать редкое оптическое явление. Фото

В Киеве в ночь с 6 на 7 марта в небе заметили любопытное атмосферное оптическое явление – "гало". Оно выглядит как светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Его появление часто свидетельствует об изменениях в погоде: похолодании, приходе влажных атмосферных фронтов.

"Гало в небе над столицей. Это оптическая иллюзия, из-за которой Луна окружает большое яркое кольцо", – говорится в сообщении.

"Гало" (от греч. ἅλως – "сияние, нимб") – оптическое явление в атмосфере, возникающее вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Чаще наблюдается в перисто-слоистых облаках, реже – при других условиях. Самая распространенная форма "гало" – светлый, слабо окрашенный круг вокруг Солнца или Луны.

Всего известно несколько десятков разновидностей гало (до 90). Подавляющее большинство из них редки и наблюдаются только в странах со суровым климатом. В Украине "гало" можно наблюдать 70-120 раз в год, но оно в основном малозаметно. Яркое и хорошо заметное гало появляется 10-20 раз в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу вечером, 4 марта, жителей Киева испугал громкий звук, который они спутали со взрывом. Также в небе видели вспышки. На самом же деле с войной эти явления не имеют ничего общего – в столице Украины наблюдали снежную грозу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!