В машине и кабинете депутата Киевсовета Дмитрия Белоцерковца обнаружили прослушку и GPS-трекеры. Фото

В машине депутата Киевского городского совета Дмитрия Белоцерковца были обнаружены три GPS-трекера для отслеживания передвижения. Кроме того, в рабочем кабинете фракции "УДАР" в здании КГГА обнаружили прослушивающие устройства.

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Об этом депутат Киевсовета сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Кто установил спецаппаратуру, пока неизвестно.

"Первое фото – это прослушивающие устройства. Их обнаружили во фракционном рабочем кабинете в помещении КГГА и в моем личном авто. Также в авто в разных местах обнаружили три GPS-трекера отслеживания передвижения. Кто и почему меня прослушивает? Незаконное прослушивание и слежение – это или российские спецслужбы или деятельность украинских силовиков, которым дана команда давления на политических конкурентов", – написал Белоцерковец.

Депутат подчеркнул, что в любом случае такие действия "несут угрозу воюющей стране". Он добавил, что обратился с официальным заявлением в СБУ с требованием проверить факт незаконного прослушивания и слежки.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении "министру связи "ДНР". Еще одним злоумышленником является "замдиректора" так называемого "унитарного предприятия "ДНР" оператора связи "Феникс". Они помогли стране-террористу РФ поставить на "прослушку" жителей Донецка.

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