В лесах Киева обустроили 42 локации для пикника: где можно отдохнуть. Карта

В Киеве на территории лесопарков обустроили 42 зоны для отдыха с необходимым инвентарем – беседками, местами для костра, урнами для мусора. За зелеными зонами ухаживают работники коммунального объединения "Киевзеленстрой".

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что зоны для отдыха киевлян и гостей города ограждены минерализованными полосами, чтобы обезопасить зеленые насаждения от пожара (чтобы посмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Карту зон отдыха можно посмотреть на сайте КО "Киевзеленстрой" по ссылке. Отметим, что больше всего мест для отдыха на природе обустроили на территориях Днепровского, Святошинского, Подольского районов, где расположены самые крупные лесопарковые хозяйства.

Также для отдыха на природе, можно поехать в несколько специально отведенных для этого мест на территории Конча-Заспы и у города Бровары.

В связи с наступлением пожароопасного периода Департамент муниципальной безопасности КГГА напомнил, что в случае обнаружения загорания нужно немедленно позвонить в службу спасения 101.

Напомним, столичная Держпродспоживслужба обнаружила превышение индекса кишечной палочки на пяти пляжах города – "Троещина", "Веселка", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица". Специалисты советуют воздержаться от купания в этих местах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице обустроят новую зону отдыха у озера "Вира", что в Святошинском районе. В частности, здесь также создадут сквер и установят детские площадки.