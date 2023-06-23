В Киевском зоопарке в семье кошачьих лемуров произошел настоящий беби-бум. Фото и видео

В Киевском зоопарке произошел настоящий бэби-бум. В семье кошачьих лемуров растут пятерых детенышей.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. Увидеть приматов и других жителей заведения по выходным можно с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В тяжелые военные времена наши животные нуждаются в чрезвычайной заботе и заботе. Особенно когда речь идет о молодых семьях и их потомстве. Ведь несмотря на взрывы и звуки сирен, животные должны чувствовать себя в комфорте настолько, чтобы не только родить здоровых малышей, но и собственноручно воспитать и подготовить к самостоятельной жизни. И нам это удалось", – рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов КиевЗоо, в семье кошачьих лемуров Лимпопо, Марты, Майи, Мони и Лолы этой весной родились и растут пятерых детенышей. В кругу родной семьи и под постоянной опекой зоологов и ветеринаров, малыши быстро набирают вес и уже делают первые шаги. Хотя при любом случае все еще просятся к маме "на ручки".

Стоит добавить, что семья кошачьих лемуров насчитывает 9 особей. Кроме малышей, там живут рожденные в прошлом году Джавелина и Байрактар и два спасенных лемурчика из пострадавших регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке с наступлением лета начался сезон выведения молодняка. В частности, здесь образовалась очень особая семья, в которой утка воспитывает не только своих, но и приемных птенцов, а помогает ей в этом гусь казарки.

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