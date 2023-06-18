В Киевском зоопарке образовалась очень особенная семья птиц. Фото

В Киевском зоопарке с наступлением лета начался сезон выведения молодняка. В частности, здесь образовалась очень особая семья, в которой утка воспитывает не только своих, но и приемных птенцов, а помогает ей в этом гусь казарки.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. Увидеть птиц и других жителей заведения в выходные можно с 10:00 до 17:00.

"С началом лета начался сезон вывода молодняка. Поэтому чрезвычайно важно создать максимально комфортные условия для каждой семьи – четырехлапых или пернатых. В этом году в Киевзоо среди прочих образовалась одна очень особенная семья. Дикая утка кряквы, которая поселилась на нашем озере с карпами кои, вывела шестерых В то же время наша ветклиника получила 4 осиротевших утят. И наша заботливая мама тепло приняла их под свое крыло. Но справиться с 10 маме было тяжело, ей приходилось целый день выбиваясь из сил выискивать и собирать весь непослушный выводок, и тогда произошло чудо", – рассказали в Киевзоо.

По словам специалистов парка гусь казарки, который всегда наедине гулял по территории зоопарка, услышал писк утят – и это внезапно пробудило в нем "родительские" чувства. Он начал помогать утке следить за детьми и воспитывать их.

"Заселение диких птиц на территории зоопарка происходит ежегодно – ведь у нас созданы все условия для их безопасного и комфортного проживания. И не только для птиц. Киевский зоопарк – это место, где обитает более 200 видов разнообразных животных. Каждый из которых имеет собственные нужды и "пожелания". Приходите за романтическим настроением и позывными эмоциями в Киевзоо!", – призвали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке на зеленый остров вернулись его постоянные жители – семья капуцинов. На локации для них обустроены места для пикников и прогулок.

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