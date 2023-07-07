В Киевском зоопарке семью попугаев Жако, спасенных в 2022 году, переселили в новый вольер. Фото и видео

В Киевском зоопарке в новый большой вольер переселили спасенных в 2022 году больших попугаев Жако. Для них созданы комфортные условия, есть игрушки, а также освежающий туманно-капельный распылитель.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. Увидеть птиц и других жителей заведения по выходным можно с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Мы рады представить вам новый авиарий (вольер для птиц. – Ред.) для спасенных попугаев, которые попали в зоопарк в 2022 году. Больных и испуганных птиц в Киевзоо привезли сотрудники полиции. Почти год происходила их постепенная реабилитация", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили специалисты зоопарка, для комфорта птиц здесь есть различные аллеи, игрушки, ветки деревьев, кормушки, декоративный фонтанчик и освежающий туманно-капельный распылитель.

Для их здоровья создан особый, тщательно подобранный рацион, состоящий из специального гранулированного корма, обогащенного всеми необходимыми витаминами и минералами. А еще – попугаи с удовольствием поедают фрукты, плоды и семена.

"Это достаточно крупные птицы, которые вырастают до 30-35 сантиметров и живут до 50 лет, а иногда и больше. В последние годы популяция жако резко сократилась – неограниченный лов птиц с природы и торговля ими, а также уничтожение тропических лесов, среды обитания Жако, привели к катастрофическому снижению популяции этих удивительных птиц. Сейчас виду предоставлен статус "под угрозой вымирания", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке произошел настоящий бэби-бум. В семье кошачьих лемуров растут пятерых детенышей.

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