В Киевском зоопарке на зеленый остров вернулась семья капуцинов. Фото и видео

В Киевском зоопарке на зеленый остров вернулись постоянные местные жители – семья капуцинов. На локации для них обустроены места для пикников и прогулок.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. В выходные заведение работает с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Семья из 6 капуцинов зоопарка вернулась на свой зеленый остров. 26-летний Персимон вместе со своими подружками Нюбе, Силк, Эльдорадо, Чучкой и Жучкой снова наслаждаются большим природным оазисом, площадью 250 квадратных метров", – рассказали в пресс-службе.

В КиевЗоо уточнили, что на острове без заборов и ограждений растут большие раскидистые деревья, высотой более 10 метров. Между ними закреплены специальные деревянные конструкции для прыжков и прогулок. Для обезьян обустроили специальный романтический смотровой мостик над озером и деревянный грибок от жары и дождя.

"А для наслаждения любимой пищей для них построено 4 помоста для "пикников". Увидеть этот зеленый обезьяний уголок можно на нижнем парке "Киевзоо" – приходите в гости!", – пригласили в зоопарке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке снова можно увидеть лемуров. Специально для них на двух островах оборудовали прогулочные зоны, домик и место для пикников.

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