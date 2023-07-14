В Киевском зоопарке обновили летний вольер для медведя Боба и медведицы Чудо. Фото и видео

В Киевском зоопарке обновили летний вольер для медведя Боба и медведицы Чудо. В частности, для них здесь есть специальные кормушки, когтеточки и большой бассейн с фонтаном.

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Об этом сообщили в пресс-службе КиевЗоо. Увидеть зверей и других обитателей заведения в выходные можно с 10:00 до 17:00 (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В зоопарке обновили летний вольер для медведя Боба и медведицы Чудо. Экспозиция имеет площадь 1200 кв. м. Уникальность вольера – в смешанном экспонировании двух видов медведей: тянь-шанского и уссурийского белогрудого. Для медведей есть разнообразные игрушки, гамаки, специальные кормушки, когтеточки и большой бассейн с фонтаном. А за стеной находятся медвежьи берлоги", – рассказали в пресс-службе.

В зоопарке уточнили, что тянь-шанской медведице Чудо в этом году исполнилось 25 лет. Ее очень почтенный возраст требует особого ухода и условий содержания. Уссурийский белогрудый медведь Боб – участник международной программы по размножению и сохранению видов ESB.

Рацион этих животных состоит из овощей, фруктов, ягод, мяса, рыбы, орехов, семян, меда, личинок насекомых, свежей зелени и т.д. Один медведь съедает около 30 кг таких кормов в день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском зоопарке в новый большой вольер переселили спасенных в 2022 году крупных попугаев Жако. Для них созданы комфортные условия, есть игрушки, а также освежающий туманно-капельный распылитель.

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