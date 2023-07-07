В Киевском метрополитене выбрали шрифт для новых названий станций подземки. Фото

Архитекторы станций Киевского метрополитена выбрали варианты надписей новых названий на путевых стенах станции городской подземки. Речь идет о "Площади Украинских Героев" и "Зверинецкой".

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил украинский графический дизайнер Богдан Гдаль. Новые вывески планируется установить осенью.

"Архитекторы выбрали для переименованных станций метро мои варианты надписей на путевых стенах. Следовательно, они будут выглядеть так, как на визуализации. На согласование были предложены все возможные варианты по обеим станциям, в том числе и варианты Александра Колодько. Свое решение авторы станций принимали самостоятельно. По" Льва Толстого "Вадим Жежерин. По "Дружбе народов" Николай Алешкин и Анатолий Крушинский", – написал Гдаль.

По его словам, только к надписи станции "Зверинецкая" была просьба разместить буквы по всей ширине кирпичной ниши, что в дальнейшем было сделано. Украинский дух в буквах автор передал с помощью двух составляющих: оригинальных исторических форм некоторых букв и стиля с начала ХХ века эпохи Нарбута и Кричевского.

Стоит добавить, что, по информации издания Телеграф, вывески с новым дизайном планируют установить осенью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 мая в Киевском городском совете переименовали 26 объектов инфраструктуры, чьи названия имеют отсылку к прошлому, что связывает нас с Россией или СССР. Среди них три станции метро – "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды".

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