В Киеве переименовали три станции метро: новые названия

18 мая в Киевском городском совете переименовали 26 объектов инфраструктуры, чьи названия имеют отсылки к прошлому, связывающему нас с Россией или СССР. Среди них три станции метро – "Дружбы народов", "Площадь Льва Толстого" и "Проспект Правды".

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Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко. Решение о переименовании поддержали киевские депутаты.

Так, станцию метрополитена "Дружбы народов" отныне будут называть "Звиринецкая", станцию "Площадь Льва Толстого" переименовали на "Площадь Украинских Героев", а "Проспект Правды" – на "Варшавскую".

"Процесс дерусификации в Киеве продолжается. Очень важно навсегда избавить столицу от советских и русских названий и символов, связанных со страной агрессором. И мы это делаем" – подчеркнул Кличко.

Отметим, что с начала запуска процессов декоммунизации в 2014 году в Киеве было переименовано 314 муниципальных объектов инфраструктуры.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на щите постамента "Родина-мать", возвышающемся на правом берегу Днепра в Киеве, вместо запрещенного символа СССР будет изображен государственный герб Украины –Трезубец. Чтобы провести такую важную историческую работу, предстоит подготовить проектную документацию.

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