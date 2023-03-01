В Киевском метрополитене из-за сбоя не работают комплексы самообслуживания: как оплатить проезд

В Киевском метрополитене в среду, 1 марта, утром произошел технический сбой. В результате в вестибюлях станций перестали работать комплексы самообслуживания, благодаря которым можно приобрести qr-билетов и пополнить транспортные билеты.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Сколько потребуется времени на восстановление системы, неизвестно.

"По техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Специалисты КП "ГИОЦ" работают над оперативным решением вопроса", – говорится в сообщении пресс-службы.

В КГГА добавили, что оплатить проезд в метрополитене можно:

Транспортной карточкой;

Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";

Бесконтактной банковской картой;

Мобильное приложение ApplePay и Google Pay.

"О возобновлении работы автоматов по продаже и пополнению транспортных карт, а также бумажных qr-билетов будет сообщено дополнительно", – добавили в КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском метрополитене во вторник, 21 февраля, утром произошел технический сбой. В результате в вестибюлях станций около двух часов невозможно было приобрести бумажные QR-билеты.

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