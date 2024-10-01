"Украинцев насилуют, убивают... Лучше я японскую выучу!" Звезда "Сладкой Даруси" объяснила, почему нужно искоренять русский язык
Известная украинская актриса, звезда спектакля "Сладкая Даруся" Галина Баранкевич доступно объяснила, почему необходимо полностью искоренять русский из нашего общества. Она акцентировала внимание на том, что если мы и дальше будем толеровать язык врага, никогда не избавимся от комплекса неполноценности.
Своей позицией артистка поделилась в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Знаменитость отметила: употребляя русский язык, украинцы демонстрируют неуважение к себе.
"Однозначно, что имеется комплекс неполноценности. То есть меня обстреливают, убивают мой народ, моих друзей, на стометровке портреты людей, которых знала лично! Россияне насилуют, издеваются, та я лучше уж японский выучу, но вас я не хочу знать! Это же насколько себя нужно не уважать!" – высказалась актриса.
По словам Галины Баранкевич, работающей преподавательницей актерского мастерства в Университете Короля Даниила, выместить русизм из голов современников очень сложно, ведь он прочно укоренился. Она отметила, что с давних времен наш народ был помешан на культурных достижениях врага, ведь они позиционировали их "великими".
Звезда привела простой пример с отношением других народов к себе, который демонстрирует четкую разницу с украинцами.
"Удивляюсь людям, которые в сегодняшней ситуации не имеют той чести, что у поляков, где гордо звучит: я есть поляк! И ты ему не навешаешь лапши!" – сказала артистка.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что украинская актриса вспомнила разговор с таксистом в Харькове, ставшим жертвой пропаганды.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!