В Киевском метро из-за технического сбоя были проблемы с оплатой проезда: известны подробности

В Киевском метрополитене в воскресенье, 12 марта, произошел технический сбой. В результате этого на станциях временно не работали транспортные карточки, которые были только что пополнены.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Что стало причиной сбоя, неизвестно.

"По техническим причинам на станциях метро временно не работают транспортные карточки, которые были только пополнены. Специалисты уже работают над оперативным решением вопроса", – говорится в сообщении.

В пресс-службе КГГА напомнили, что оплатить за проезд можно:

Транспортной картой, поездки на которой были пополнены ранее;

Разовым бумажным Qr-билетом;

Qr-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой";

Бесконтактной банковской картой;

Мобильное приложение ApplePay и Google Pay.

Менее чем через час в пресс-службе КГГА сообщили, что транспортные карточки снова работают в обычном режиме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевском метрополитене во вторник, 21 февраля, утром произошел технический сбой. В результате в вестибюлях станций около двух часов невозможно было приобрести бумажные QR-билеты.

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