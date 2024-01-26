В Киевском метро опровергли информацию о закрытых станциях "синей ветки" во время воздушных тревог

В Киеве ни дня станции метро "синей линии" не были закрыты для людей, которые приходят сюда как в укрытие, спасаясь от вражеских обстрелов. Они и дальше будут открыты для тех, кто хочет защититься от опасности.

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Об этом заявил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский, передает пресс-служба КГГА. Жителей столицы призвали доверять только официальным источникам информации.

"Политические манипуляции вокруг закрытия шести станций метрополитена "синей" линии – абсолютная циничная диверсия. Ни дня станции метро не были закрыты для людей, которые приходят сюда как в укрытие, спасаясь от вражеских обстрелов", – подчеркнул Брагинский.

Также начальник столичного метрополитена добавил, что публичные заявления некоторых политиков о якобы закрытии станций ввели горожан в заблуждение. Поэтому люди думали, что не могут воспользоваться ими как укрытиями и не шли туда во время воздушных тревог.

"Обращаюсь к киевлянам: получайте информацию из официальных ресурсов городских властей, а не из анонимных Telegram-каналов и других сомнительных источников. А политиков и медийщиков призываю не манипулировать на тему безопасности и ответственно относиться к тому, что вы говорите и пишете. Ведь речь идет о безопасности жителей нашего города", – резюмировал Брагинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве мог деформироваться в связи с ошибками в проекте и некачественными строительно-монтажными работами при строительстве конструкции.

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