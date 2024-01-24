В КГГА озвучили предварительные причины деформации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская". Видео

Тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" в Киеве мог деформироваться в связи с ошибками в проекте и некачественными строительно-монтажными работами при сооружении конструкции. Это предварительные выводы Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения; исследования все еще продолжаются.

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Деталями 24 января поделился директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор. Видео его комментария поделился сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В предварительном заключении ученые заявили, что "причиной являются некачественные проектные решения по обустройству тоннеля в пределах аварийного участка и некачественные строительно-монтажные работы сооружения конструкции тоннеля", сказал Кандибор.

Кроме того, именно этот отрезок метро проходит в сверхсложных гидрогеологических условиях: почва очень водонасыщенная, со слоем торфа, мелкого и среднего песка.

Директор Департамента транспортной инфраструктуры подчеркнул: "Окончательные результаты будут известны после вскрытия котлована. Только тогда эксперты смогут провести все необходимые исследования конструкции тоннеля извне".

Эксперты считают, что "Киевский метрополитен" выполнял все необходимые регламентные работы для содержания и эксплуатации перегонного тоннеля. Остановка движения поездов на этом участке была своевременной.

Начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский добавил, что сообщение между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская" обеспечено наземным транспортом. Создано четыре дополнительных маршрута (более 70 автобусов и 20 троллейбусов).

В пиковые часы это позволяет перевозить более 14 тысяч пассажиров, тогда как на участке между станциями "Теремки" и "Демеевская" пассажиропоток составляет более 10 тысяч, заявил чиновник.

Как писал OBOZ.UA, 8 декабря в киевском метро срочно остановили движение поездов между станциями "Демеевская" и "Теремки". В туннеле произошла разгерметизация, по путям потекла вода. В КГГА заявили о необходимости экстренного ремонта на перегоне.

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