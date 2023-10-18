В киевском крематории приступили к ремонтным работам в залах для прощания. Фото

На территории ритуальной службы специализированного КП "Киевский крематорий" приступили к ремонтным работам. Оба зала планируют привести в порядок в течение двух недель. Это необходимые оперативные работы, поскольку критика военных по внешнему виду крематория справедлива.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, инспектируя работы в залах.

"Здания крематория возведены еще в 1970-х годах, то есть им почти полвека. Безусловно, они нуждаются в полноценном обновлении, что мы и планировали сделать в 2021 году. Однако здания были признаны объектами культурного наследия, ведь созданы по уникальному проекту. Это существенно усложняет проведение любых ремонтных работ. Поскольку государственные нормы требуют осуществить комплексную реставрацию, сопровождаемую научными исследованиями. И мы уже выполнили ряд процедурных и исследовательских работ, чтобы уже в следующем году проводить реставрацию", – сообщил Петр Пантелеев.

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Он добавил, что сейчас в прощальных залах выполняется текущий ремонт, чтобы улучшить их внешний вид.

"Критика военных, к которым большое уважение и благодарность, объективна. И мы сейчас максимально оперативно исправляем ситуацию – очищаем, красим, заменяем некоторые элементы. То есть все, что не повлияет на дальнейшую реставрацию, однако улучшит внешний вид помещений, где прощаются с украинскими воинами", – отметил замглавы КГГА.

Планируется, что ремонтный процесс займет до двух недель, залы будут ремонтироваться поочередно. Бюджетные средства на это не привлекаются.