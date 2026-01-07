В киевском БЦ Gulliver оборвался лифт с человеком внутри: все подробности. Фото

В Печерском районе Киева в среду, 7 января, в бизнес-центре Gulliver оборвался лифт. Внутри находился один человек; ему понадобилась помощь медиков.

По предварительной информации, пострадавший получил травмы, упав и ударившись спиной из-за резкого движения кабины лифта. Также очевидцы видели, что медики выводили мужчину к карете скорой с перевязанной ногой. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Лифт оборвался и пролетел около пяти этажей: с 30-го до 25-го, остановившись очень резко. Причину чрезвычайной ситуации должны установить эксперты.

Источник OBOZ.UA заявил: "Полиция устанавливает обстоятельства происшествия, на место направлена следственно-оперативная группа".

