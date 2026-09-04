В Киевской области враг утром атаковал складские помещения, в результате чего возник пожар. Подробности

Страна-террорист РФ в пятницу, 4 сентября, нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, на складах возник пожар.

Видео дня

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что известно

"Враг не останавливается. Сегодня утром Киевская область снова подверглась атаке. В Броварском районе повреждены складские помещения. Возник пожар, который спасатели уже ликвидировали", – говорится в сообщении.

Кроме того, глава КОВА рассказал о последствиях террористических атак РФ по Киевской области, которые враг совершил в течение 3 сентября с помощью дронов. В результате в четырех районах области повреждены 34 объекта. В частности, 13 частных домов, 14 транспортных средств, 5 складских помещений предприятия и культовое сооружение.

Наибольший ущерб – в Фастовском районе: 8 частных домов и 12 автомобилей. В Бучанском повреждены два складских помещения и частный дом. В Бориспольском — складское помещение и культовое сооружение. В Броварском — два складских помещения, четыре частных дома и два автомобиля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 3 сентября, около 16:30 во время воздушной тревоги раздались взрывы. К сожалению, в результате вражеской атаки есть пострадавшие и погибший.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!