В Киеве на Троещине в подъезде дома ползала змея. Видео

В Деснянском районе Киева в подъезде многоэтажного дома была замечена живая змея. Пресмыкающийся двигался по лестнице вверх.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Возможно, у кого-то сбежал домашний любимец (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На Троещине в подъезде заметили змею", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, как пресмыкающийся движется по лестнице дома. Как оно там оказался, пока неизвестно.

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