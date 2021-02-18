В Киевской области обнаружили птичий грипп: введен карантин

В Клавдиево-Тарасово (Бучанский район) в одном из домохозяйств зарегистрирован случай птичьего гриппа.

Как сообщили в пресс-службе Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области, в связи с этим было приято решение о введении карантина.

Была создана буферная зона (защиты) радиусом 3 километра, включая сам поселок Клавдиево-Тарасово. Кроме того, в зону наблюдения (надзора) попала территория вокруг ПГТ радиусом 10 км.

В нее включены более 10 населенных пунктов: с. Пороскотень, с. Новая Гребля, с. Вабля, с. Пилиповичи, пгт Бородянка, пгт Немешаево, пгт Бабинцы, с. Буда, с. Микулича, с. Здвижевка, с. Диброва, с. Козинцы, с. Дружеская, с. Красная Горка, с. Плахтянка (Макаровский район), с. Мироцкое Бучанского (Киево-Святошинский район), часть территории пгт Ворзель ограничена ул. Белостоцких и ул. Пушкина.

Принимаются меры чтобы не допустить распространение болезни.

Птичий грипп – это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56%. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100 % гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трёх видов птиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2020 года в селе Новоматвеевском Николаевской области обнаружили птичий грипп.