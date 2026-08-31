В Киеве злоумышленник ограбил на улице женщину с 6-летним сыном. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, ограбил женщину с 6-летним сыном. Злоумышленник вырвал у жительницы города рюкзак с деньгами и её личными вещами.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от свидетелей о конфликте в Днепровском районе Киева на улице Миропольской. На месте происшествия было установлено, что 45-летняя женщина вместе с 6-летним сыном, возвращаясь домой с работы, встретила компанию, отдыхавшую на улице.

"Нападавший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал преследовать потерпевшую. Испугавшись, женщина вместе с сыном начала убегать. Когда киевлянка пыталась зайти в свой подъезд, злоумышленник догнал ее и сорвал с плеча рюкзак, в котором были деньги и личные вещи", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские за полчаса установили личность и местонахождение злоумышленника – им оказался 38-летний местный житель.

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Его задержали и сообщили о подозрении по факту грабежа, совершенного в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали с поличным мужчину, который, по данным следствия, ограбил магазин. Перед этим злоумышленник, чтобы стать незаметным в темноте, прыгнул в бочку со смолой.

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