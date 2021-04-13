В Киеве живьем замуровали более 50 голубей

Василий Михальчук Жизнь столицы 11:40, 13.04.2021 Обновлено: 12:22, 13.04.2021

В Киеве на улице Приречной, что в Оболонском районе столицы, жители одного из домов замуровали окна на чердаке, где находились голуби.

Об этом сообщили на Facebook-странице Kyiv Animal Rescue Group (Команда спасения животных в Киеве).

"После долгих споров с местными жителями (которые ненавидят птиц) спасателям удалось проникнуть на чердак и выловить там 34 взрослых голубей. Их выпустили на свободу", – рассказали спасатели.

Также на чердаке нашли 24 маленьких голубей. Их взяла на передержку волонтер Мария Микитюк.

Спасатели отметили, что в последнее время резко увеличилось количество пожаров в экосистемах Киевской области, поэтому они выезжают на спасение животных ежедневно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве неизвестные оставили умирать на улице породистого кота с больным сердцем. Его подобрали волонтеры и начали поиск нового владельца.

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