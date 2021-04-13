У Києві живцем замурували понад 50 голубів

У Києві на вулиці Прирічній, що в Оболонському районі столиці, мешканці одного з будинків замурували вікна на горищі, де були голуби.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Kyiv Animal Rescue Group (Команда порятунку тварин у Києві).

"Після довгих суперечок із місцевими жителями (які ненавидять птахів), рятувальникам вдалося проникнути на горище та виловити там 34 дорослих голубів. Їх випустили на волю", – розповіли рятувальники.

Також на горищі знайшли 24 маленьких голубенят. Їх взяла на перетримку волонтерка Марія Микитюк.

Рятувальники зазначили, що останнім часом різко збільшилась кількість пожеж в екосистемах Київської області, через що вони виїжджають на порятунок тварин щодня.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві невідомі залишили вмирати на вулиці породистого кота з хворим серцем. Його підібрали волонтери та розпочали пошук нового власника.