У Києві породистого кота з хворим серцем викинули на вулицю

У Києві невідомі залишили вмирати на вулиці кота з хворим серцем.

Про це повідомили в зоозахисній організації "Плюшка".

"У котика хворе серце. Був сильний набряк легенів, шанси вижити були дуже малі. Від котика відмовилися", – розповіли рятувальники тварини.

Також там повідомили, що коту потрібен корм "Урінарі" і спостереження за здоров'ям, через те, що у нього ще й кристали в сечі.

"Ось тільки через хворе сердечко до операції краще не доводити. І потрібен огляд кардіолога", – резюмували зоозахисники.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві комунальники заварили підвал будинку, в якому жила кішка з кошенятами, через антисанітарію. На щастя, люди змогли виламати решітку і врятувати тварин.