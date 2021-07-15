В Киеве женщина залезла на кабину эвакуатора, 'спасая' свое авто. Видео

В одном из районов Киева эвакуатор забрал автомобиль Ford, который был припаркован с нарушениями правил дорожного движения. Владелица легковушки, чтобы не допустить эвакуацию своей машины, залезла на кабину спецтранспорта.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. На опубликованной записи видно, что инцидент произошел на одной из улиц в центральной части столицы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Дама припарковала свой авто Ford с нарушением ПДД, приехал эвакуатор и забрал ее (машину). Женщина догнала эвакуатор, залезла ему на бампер и не отпускала. Почему сразу не парковаться нормально?", – говориться в подписи к видео.

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Как рассказали OBOZREVATEL в правоохранительных органах, действия водителя Ford могут быть квалифицированы по части 3 статьи 122 (нарушение правил остановки, стоянки, которые создают препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения) КУоАП.

За такое нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 680 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в одном из районов Киеве автомобиль службы такси решил объехать утреннюю пробку по тротуару. Возле перекрестка водитель Mercedes продолжил двигаться по пешеходной зоне.