В Киеве женщина вернула яму на дороге после ремонта: чтобы машины не ездили быстро. Видео

В Подольском районе Киева местный житель за свой счет отремонтировал часть дороги. В то же время, какой-то женщине не понравились действия мужчины и она лопатой и ломом разгребла положенный асфальт.

Об этом сообщил Telegram-канал Киев Оперативный. Когда произошел инцидент не сообщалось (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"На въезде в ЖК "Липинка" один из жильцов за свой счет залатал дыры в асфальте. Пришла какая-то женщина и начала рассказывать, что это специальные ямы, чтобы авто не ездили быстро, потому что она не может выехать со двора", – говорится в сообщении.

Видео дня

На опубликованном видео можно увидеть, что после спора с мужчиной киевлянка взяла в руки лом, а потом лопату, чтобы разгрести недавно уложенный асфальт.

Напомним, ранее в Печерском районе Киева жильцы домов, расположенных рядом с Киевским университетом культуры наказали водителя легковушки за то, что припарковался возле мусорных баков. Машину забросали пакетами с мусором.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 12 сентября на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" водитель оставил машину на недавно постеленном газоне. В результате происшествия ВДНХ был нанесен ущерб в размере около 20 тыс. грн.