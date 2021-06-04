В Киеве женщина превратила двор на Печерске в прекрасный сад

В Киеве женщина создала прекрасный сад в одном из столичных дворов. Полюбоваться красотой можно в Печерском районе на улице Менделеева.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Все работы по благоустройства сада умелица делает сама (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В удивительном месте, вдали от шумных трасс, жительница улицы Менделеева установила во дворе красивую красную мельницу, которая больше похожа на цветок. На него обращают внимание все прохожие.

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Усилиями хозяюшки здесь высажены красивые ирисы, пионы и другие цветы.

Соседи созидательницы, рассказали, что она постоянно ухаживает за своим сади, а прохожие часто приходят сюда делать яркие фотографии.

Напомним, в спальном районе Киева, недалеко от станции метро "Житомирская" жители создали уникальный двор со скульптурами. Посреди палисадника "поселились" изваяния женщин, мужчин и ангелочек в античном стиле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице пенсионерка превратила двор возле советской многоэтажки в настоящую сказку. На палисаднике у подъезда "поселились" персонажи народных сказок и волчонок на велосипеде.