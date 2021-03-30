У Києві пенсіонерка перетворила двір багатоповерхівки на казку. Фото

У Києві пенсіонерка створила диво-двір на вулиці Андрея Шептицького 3а, в Дніпровському районі столиці.

Про це повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

Неймовірну локацію неподалік від метро "Лівобережна" знають багато місцевих. Чи не щодня люди приходять фотографувати чудовий двір. А знімати тут є що! Тут оселилися величезна черепаха, вовк на велосипеді, а також багато інших тварин і казкових персонажів.

Окрім того, двір прикрашає справжній віз, а стіни трансформаторної станції навпроти будинку, місцеві перетворили на мурал, на якому зображений "Івасик-Телесик".

А вхід у під'їзд схожий на казковий портал – тут облаштували арку, над якою в'ється виноград, а сама вона прикрашена численними горщиками та іншої керамікою в національному стилі.

Один із мешканців будинку також вніс свою лепту в облаштування прибудинкової території. Він вирізає дивовижні скульптури з дерева. То козака зі шматка берези, то Мавку – приголомшливо.

А також у палісаднику мешкає величезна черепаха, яку створили з каменю і металу.

Жінка і її сусіди створюють цю красу вже понад 20 років. Правда, дуже часто казковий двір зазнає атак вандалів.

"Іноді прийдуть якісь люди, то горщик розіб'ють, то квіти зламають, але таке останнім часом стається нечасто", – розповіла мешканка будинку.

Побачивши таку красу, багато людей намагаються допомогти пенсіонерці в її праці та пропонують гроші. Сама ж жінка відрекомендуватися не захотіла, але розповіла, що раніше працювала завідувачкою гуртожитку і що їй подобається порядок.

"У нас тут завжди чисто, навесні та влітку я часто поливаю квіти. Хтось допомагає скопати грядки, а одна сусідка завжди допомагає винести сміття", – розповіла авторка диво-двору.

Примітно, але іграшки тут постійно оновлюють. Місцеві розповідають, що за осінньо-зимовий сезон вони псуються і навесні їх оновлюють.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у спальному районі Києва недалеко від станції метро "Житомирська" жителі створили унікальний двір зі скульптурами. Посеред палісадника "оселилися" статуї жінок, чоловіків і янголик в античному стилі.