В Киеве засекли автомобиль с эмблемой спецподразделения ФСБ России. Фотофакт

В Дарницком районе Киева 25 января заметили автомобиль, на котором нанесена эмблема Управления "А" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

По словам собеседника OBOZREVATEL, автомобиль стоит на проспекте Петра Григоренко (Позняки) возле "Баула". Причем Opel Astra – на донецких номерах (серия АН).

На Opel нанесена эмблема российской "Альфы", это спецподразделение в составе Федеральной службы безопасности РФ.

По информации в открытых базах данных, последняя перерегистрация на нового владельца произошла в 2016 году. Сейчас этот автомобиль принадлежит физическому лицу из Славянска Донецкой области.

По информации источника, неравнодушные киевляне уже сообщили о странном автомобиле в СБУ.

Отметим, что у украинской "Альфы" – ЦСО "А" Службы безопасности Украины – другая эмблема.

По информации источников, на месте уже работают сотрудники СБУ и полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Столкновение было настолько сильным, что у трех машин отлетели колеса.