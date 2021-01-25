В Киеве засекли автомобиль с эмблемой спецподразделения ФСБ России. Фотофакт

Obozrevatel
Obozrevatel
Жизнь столицы
38,9 т.
автомобиль фсб

В Дарницком районе Киева 25 января заметили автомобиль, на котором нанесена эмблема Управления "А" Центра специального назначения Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

По словам собеседника OBOZREVATEL, автомобиль стоит на проспекте Петра Григоренко (Позняки) возле "Баула". Причем Opel Astra – на донецких номерах (серия АН).

Место, где стоит автомобиль

На Opel нанесена эмблема российской "Альфы", это спецподразделение в составе Федеральной службы безопасности РФ.

Автомобиль с эмблемой российской "Альфы"

По информации в открытых базах данных, последняя перерегистрация на нового владельца произошла в 2016 году. Сейчас этот автомобиль принадлежит физическому лицу из Славянска Донецкой области.

Автомобиль с эмблемой российской "Альфы" заметили на Позняках в Киеве

По информации источника, неравнодушные киевляне уже сообщили о странном автомобиле в СБУ.

Автомобиль с эмблемой российской "Альфы" в Киеве

Отметим, что у украинской "Альфы" – ЦСО "А" Службы безопасности Украины – другая эмблема.

Эмблема ЦСО "А" СБУ

По информации источников, на месте уже работают сотрудники СБУ и полиции.

Правоохранители на месте, где был обнаружен автомобиль

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей. Столкновение было настолько сильным, что у трех машин отлетели колеса.

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