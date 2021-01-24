В Киеве произошло ДТП с участием семи авто: у машин отлетели колеса. Фото и видео

В воскресенье, 24 января, в Киеве на площади Победы произошло ДТП с участием семи автомобилей.

Как сообщает dtp.kiev.ua в Telegram, водитель Infiniti протаранил шесть авто в очереди перед светофором (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Удар был настолько сильным, что у трех машин отлетели колеса.

К счастью, в аварии никто не пострадал.

"Группа поддержки" водителя Infiniti пыталась препятствовать съемке и устроила потасовку с корреспондентом издания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 20 января возле станции метро "Почайна" произошло тройное ДТП с автобусом, одного из водителей зажало в авто.