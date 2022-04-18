В Киеве продлили работу общественного транспорта, – Поворозник
В Киеве с понедельника, 18 апреля, продлена работа общественного транспорта столицы. Это касается как столичной подземки, так и троллейбусов, автобусов и трамваев.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. В городе перевозки осуществляет как коммунальный, так и частный транспорт.
"Друзья! С сегодняшнего дня, 18 апреля, продлена работа общественного транспорта Киева – метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00", – рассказал Поворозник.
Он уточнил, что движение поездов метро осуществляется на:
"Красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Театральная";
"Синей" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";
"Зеленой" линии – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".
Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях – 30 минут.
Поворозник добавил, что в метро работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". В тоже время поезда не останавливаются на станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская".
"График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие", - уточнил заместитель главы Киева.
Поворозник добавил, что по состоянию на 18 апреля "Киевпасстранс" осуществляет перевозку:
на 63 автобусных маршрутах общим количеством 140 автобусов;
на 12 трамвайных маршрутах общим количеством 57 трамваев;
на 14 троллейбусных маршрутах общим количеством 35 троллейбусов.
"Частные перевозчики осуществляют перевозку на 45 маршрутах общим количеством 225 автобусов. Через мостовые переходы сегодня курсируют 15 автобусных маршрутов, на которых работает 76 автобусов", – резюмировал Поворозник.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 апреля в метро поезда возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой линиях. При этом интервал сократился до 30 минут.