В Киеве продлили работу общественного транспорта, – Поворозник

В Киеве с понедельника, 18 апреля, продлена работа общественного транспорта столицы. Это касается как столичной подземки, так и троллейбусов, автобусов и трамваев.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник. В городе перевозки осуществляет как коммунальный, так и частный транспорт.

"Друзья! С сегодняшнего дня, 18 апреля, продлена работа общественного транспорта Киева – метрополитен работает с 6:30 до 20:00, а наземный транспорт – с 7:00 до 21:00", – рассказал Поворозник.

Он уточнил, что движение поездов метро осуществляется на:

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"Красной" линии – от станции "Академгородок" до станции "Театральная";

"Синей" линии – от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки";

"Зеленой" линии – от станции "Сырец" до станции "Красный хутор".

Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях – 30 минут.

Поворозник добавил, что в метро работают пересадочные узлы: "Золотые ворота" – "Театральная", "Площадь Льва Толстого" – "Дворец спорта". В тоже время поезда не останавливаются на станциях "Майдан Незалежности" и "Кловская".

"График работы может оперативно изменяться по необходимости. Подземные станции метро круглосуточно принимают людей как укрытие", - уточнил заместитель главы Киева.

Поворозник добавил, что по состоянию на 18 апреля "Киевпасстранс" осуществляет перевозку:

на 63 автобусных маршрутах общим количеством 140 автобусов;

на 12 трамвайных маршрутах общим количеством 57 трамваев;

на 14 троллейбусных маршрутах общим количеством 35 троллейбусов.

"Частные перевозчики осуществляют перевозку на 45 маршрутах общим количеством 225 автобусов. Через мостовые переходы сегодня курсируют 15 автобусных маршрутов, на которых работает 76 автобусов", – резюмировал Поворозник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 15 апреля в метро поезда возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой линиях. При этом интервал сократился до 30 минут.