Киев заполонили кучи мусора: коммунальщики объяснили коллапс

В Киеве коммунальные службы не успевают вовремя вывозить бытовые отходы. Во дворах появились огромные кучи мусора.

Как сообщили в пресс-службе КП "Киевкоммунсервис", на это повлияло несколько факторов (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В частности, это:

не расчищены от снега проезжей части улиц и межквартальных проезды;

не расчищены подъезды к контейнерным площадкам (контейнеры окружены снегом, их невозможно доставать);

большое количество неправильно запаркованного автотранспорта.

В компании уточнили, что для вывоза крупногабаритных отходов используются заднеприводные мусоровозы. Если улицы не расчищены, то техника просто не может добраться до мусора.

"Киевкоммунсервис" призвал автолюбителей парковать свой транспорт с учетом погодных условий и возможности проезда коммунальной техники.

"Просим прощения за временные неудобства и благодарим за понимание", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве представители коммунальных служб, сбивая с крыш жилых домов сосульки, повредили установленные на стенах кондиционеры.