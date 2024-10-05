В Киеве заметили многоэтажку, которая плывет по Днепру: кто дал разрешение на 'путешествие'. Фото

Днем 5 октября в Киеве была замечена необычная картина. По Днепру в пределах столицы плыла многоэтажка.

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Видевшие удивительное "плавсредство" распространяли фото со смешными комментариями. Между тем, информированный источник сообщил OBOZ.UA, что объект переправляли на новое место и что все необходимые разрешения на перемещение "плавучий дом" от компетентных структур получил.

Киевляне и гости города, прогуливавшиеся в субботу вблизи Днепра, могли наблюдать необычную картину: по реке неспешно плыл целый многоэтажный дом.

Такая "диковинка" вызвала немало шуток в сети.

"В Киеве по Днепру плывет многоэтажка. Похоже, кому-то надоел вид из окна, и они решили его изменить радикально!", "В Киеве кто-то развелся и забрал часть своего имущества?" – упражнялись в остроумии украинцы.

Несмотря на экзотичность картины, как пояснил OBOZ.UA информированный источник, речь идет о перемещении объекта на новое место. Наш собеседник также подчеркнул: все необходимые для переправки дома разрешения были предоставлены.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Киеве на "Певческом" откроется "Парк Троллей". Главными героями тематической выставки цветочных инсталляций из десятков тысяч хризантем станут оживающие и движущиеся сказочные тролли с помощью механизмов аниматроники. Они будут здороваться с посетителями, улыбаться и даже позировать на фото. Всего в тематическом парке будет представлено более 20 масштабных локаций, каждая из фигур будет достигать четырех метров в высоту.

Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Спивоче.