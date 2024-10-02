В Киеве на Спивочему откроется 'Парк Троллей': в чем особенность и сколько стоят билеты

4 октября в столичном парке Спивоче откроют тематическую выставку цветочных инсталляций из десятков тысяч хризантем. Главными героями парка станут сказочные тролли, оживающие и двигающиеся с помощью механизмов аниматроники. Они будут здороваться с посетителями, улыбаться и даже позировать на фото. Всего в тематическом парке будет представлено более 20 масштабных локаций, каждая из фигур будет достигать четырех метров в высоту.

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По словам организаторов, все фигуры и декорации выставки сделаны в Украине на собственном производстве. Над созданием проекта работала большая команда дизайнеров, скульпторов и креативщиков.

Цветочные установки и анимированные тролли станут частью большой стилизованной локации с фотозонами, интерактивными качелями и зонами отдыха.

"Мы получили большое количество вопросов от наших постоянных посетителей, планируется ли осенняя выставка хризантем в парке Спивоче. И вот, наконец, мы можем анонсировать открытие "Парка Троллей" в Киеве. Мы всегда стремимся сделать что-то особенное для наших посетителей, создать целую историю, в которой сможет поучаствовать каждый желающий. Приглашаем вас познакомиться с пушистыми троллями, которые поднимут вам настроение и сделают с вами яркие селфи", – говорит организатор выставки Денис Погорелко.

Важно, что выставку посетят пациенты центров реабилитации и лечения пострадавших от войны детей. Часть средств по продаже билетов идут на помощь ВСУ. Вход представителям ВСУ и людям с инвалидностью I-II категории бесплатный.

Кроме анимированных фигур, для гостей мероприятия предусмотрены интерактивные развлечения, программа с аниматорами и фудкорт.

Купить билеты можно на официальном сайте или на кассе парка Спивоче.

Подробности – в Instagram и Facebook мероприятия.

Дата старта: 4 октября

Адрес: парк Спивоче (ул. Лаврская, 31)

График работы: ежедневно с 10:00-19:00

Стоимость билета: взрослый –200 грн, детский –150 грн (от 3-14 лет).